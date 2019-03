Forces armées canadiennes: un major accusé d'agression sexuelle

Outre le chef d’accusation d’agression sexuelle, le major Éric Duquette, en poste à la 2e Escadre de Bagotville, fait également face à des accusations d’abus de subordonnés et de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Les Forces armées n’ont pas voulu révéler si la présumée victime, un autre membre des Forces, était un homme ou une femme. « D’un, c’est pour protéger la victime. Dans ce cas-ci, la base à Bagotville n’est pas si grosse que ça. Et dans un deuxième temps, on ne veut pas imprégner une impression de culpabilité ou de non-culpabilité, alors que le procès n’a pas encore eu lieu », indique le Major Jean-Marc Mercier, officier aux affaires publiques.

Le dossier suit son cours et le major Duquette pourrait comparaître en cour martiale. Le lieu et la date ne sont pas encore déterminés.

Le Major Éric Duquette occupe toujours ses fonctions, malgré la nature des accusations. La présumée victime est toujours en fonction également. « On est dans une démocratie et tant qu’il n’y a pas de décision de la cour, il y a présomption d’innocence, et on respecte la loi. Donc, il n’y a pas eu de suspension », ajoute la capitaine Élizabeth Tremblay Lewicki, également officier aux affaires publiques.