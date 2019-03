Francisco Randez a retrouvé l’amour

Le cœur de Francisco Randez n’est plus à prendre. Après quelques années de célibat, l’animateur est officiellement en couple avec l’entrepreneure Ariane Brien Chicoine.

« Ça fait huit ans qu’on se connaît, mais on s’est revus cet été, avec des débuts un peu timides. Ariane était de passage à Montréal, elle habite en Amérique centrale depuis quatre ans. À l’automne, on a décidé de vivre cette aventure-là et de partir ensemble au Salvador », révèle-t-il, croisé au Bal de Sainte-Justine à la Gare Windsor, la semaine dernière.

Cette nouvelle relation le pousse, depuis, à partager son temps entre Montréal et l’Amérique centrale, sa conjointe y étant souvent retenue pour le travail.

« Elle a une compagnie qui fait des retraites de yoga et de surf pour les femmes depuis quelques années, avec ses partenaires », indique-t-il.