Il a laissé un cadavre pourrir dans son logis

Un Montréalais qui avait laissé se décomposer le corps d’une femme décédée chez lui, avant de la jeter sur un terrain vague, a écopé de 27 mois de prison, vendredi.

« Le crime est grave, il a porté atteinte à un cadavre, empêchant la famille d’avoir accès à la dépouille », a déploré la juge Mélanie Hébert avant de condamner Richard Bernard Dufresne, au palais de justice de Montréal.

Dufresne, 61 ans, est un toxicomane de longue date. En septembre 2017, il avait rencontré Karine Taillefer, une femme elle aussi aux prises avec des problèmes de consommation.

Causes inconnues

Mais un soir, chez l’accusé, Mme Taillefer est décédée. La cause du décès n’a pas pu être établie, mais les rapports d’experts indiquent qu’il est possible qu’elle se soit vomi dans les bronches ou encore que le décès soit survenu à la suite d’une complication associée à l’alcool et à la méthadone.

Photo courtoisie, SPVM Richard Bernard Dufresne

Coupable

Quand Dufresne a découvert le corps inanimé de la femme, il avait expliqué avoir paniqué. Au lieu d’appeler la police, il a préféré aller s’acheter de la bière.

Il a ensuite déplacé la dépouille dans sa chambre, puis sur le balcon, afin de ne pas devoir respirer l’odeur du cadavre qui commençait à se décomposer. Quelques jours plus tard, il en disposait sur un terrain vague.

« Il a dit avoir “pris une petite bière bien méritée” après avoir disposé du corps, et qu’il était content que ce soit fait », avait commenté le juge qui avait présidé l’enquête préliminaire.

Une journée en prison

D’abord accusé d’outrage à un cadavre et d’homicide involontaire, il a finalement été acquitté du deuxième chef, vendredi. Immédiatement, ses avocats Adam Ginzburg et David Petranic ont proposé une peine de 27 mois, qui a été acceptée par la juge.

Compte tenu de la détention préventive, Dufresne n’a plus qu’une journée à purger. Il devra toutefois respecter une probation de trois ans.

« Je n’ai plus l’intention de boire », a simplement déclaré Dufresne avant de retourner passer quelques heures supplémentaires en détention.