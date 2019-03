Jamais cesser d’y croire

WINNIPEG | Les avis étaient unanimes dans le vestiaire du Canadien après la séance d’entraînement de l’équipe tenue à la veille de l’affrontement contre les Jets à Winnipeg.

Si la défaite contre les Blue Jackets de Columbus a été très dure à avaler, les joueurs continuent de croire en leurs chances de participer aux séries éliminatoires.

« La ligne est mince, a reconnu Max Domi, mais on peut y arriver. C’est certain qu’on n’a plus vraiment le choix. Il faut gagner nos quatre derniers matchs. Nous sommes acculés au pied du mur, mais nous ne lâcherons pas.

« C’est souvent dans des situations critiques qu’on parvient à jouer notre meilleur hockey. Un gros défi nous attend, mais j’ai hâte de disputer ce match. »

« Une tâche difficile... »

Les Jets forment une équipe redoutable qui, elle aussi, veut se remettre d’une mauvaise sortie jeudi lors de la visite des Islanders de New York.

L’équipe locale menait 4 à 2 en début de troisième période quand elle a vu ses adversaires inscrire trois buts sans riposte, dont les deux derniers dans la 18e minute de jeu, pour se sauver avec la victoire.

« C’est une formation qui se bat pour terminer au premier rang de sa division, a rappelé Brendan Gallagher. Les Jets veulent se racheter et ils auront la foule derrière eux. C’est une tâche difficile qui nous attend, mais on a prouvé cette année qu’on était capables de se replacer au bon moment. »

« On peut vaincre n’importe quelle équipe, a renchéri le meilleur buteur du Canadien. On a battu ces mêmes Jets le mois dernier. Et si on gagne ici, les choses peuvent changer rapidement.

« Notre objectif en début de saison était de participer aux séries éliminatoires. Cet objectif est encore le même. Nous n’avons jamais cessé d’y croire. »

Tourner la page

Les joueurs affirment avoir fait rapidement un trait sur la défaite de jeudi.

« L’important, c’est d’avoir tourné la page, a affirmé Jonathan Drouin. Dès la fin du match, on souhaitait déjà se concentrer sur nos prochains adversaires.

« Cette défaite a découragé bien des amateurs, j’en suis conscient, mais nous, les joueurs, on pense autrement. Personne en septembre ne nous voyait faire les séries éliminatoires. À ce que je sache, nous ne sommes pas encore éliminés. Avec quatre matchs à jouer, on peut encore y croire. On ne lâchera pas. »

Même son de cloche de la part de son coéquipier Phillip Danault.

« On ne se cachera pas que la défaite de jeudi a fait mal, mais on l’a oubliée, a-t-il raconté. Il nous reste quatre gros matchs et un seul objectif en tête, celui de faire les séries éliminatoires. »