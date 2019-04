Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

L’alouette en liberté

Christian Quesnel, auteur de nombreuses bandes dessinées et récits graphiques, a choisi de relater les différents moments marquants de la vie de Félix Leclerc dans sa plus récente œuvre. Son enfance, ses inspirations, ses engagements et ses œuvres musicales sont abordés dans ce magnifique livre de 56 pages. Il s’agit d’un bel ouvrage pour se remémorer Félix Leclerc et son amour pour la langue française.

Sorti le 27 mars

Lancement

Turbulences de Paule Tremblay

L’auteure-compositrice-interprète présentera son nouvel album de 11 chansons ce soir au Café Campus. La musicienne qui écrit pour plusieurs artistes de renom en est à son cinquième album solo. Paule Tremblay a cosigné la réalisation de cet opus avec Boris Petrowski.

Ce soir à 18h au Café Campus, 57 rue Prince-Arthur Est

Cinéma

Nous sommes GOLD

Marianne retourne enfin dans son village natal, 10 ans après que ses parents aient perdu la vie dans l’effondrement d’une mine. Elle renoue avec ses amis d’enfance Kristoff et Kevin avec qui elle avait un groupe de musique, GOLD. Le trio heureux d’être réuni commémora l’événement tragique au risque de tomber dans des zones bouleversantes.

Sorti en salle le 29 mars

Musique

Ariana Grande

La chanteuse américaine Ariana Grande sera de passage à Montréal ce soir dans le cadre de sa tournée Sweetener, résultat de son nouvel album thank u, next. Normani et Social House se chargeront de la première partie.

Ce soir à 19h30 au Centre Bell, 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal

Humour

Alexandre Barrette

L’humoriste et animateur Alexandre Barrette a commencé au début de 2019 sa tournée pour son nouveau spectacle Semi-croquant. Il sera dans la métropole ce soir pour raconter anecdotes et observations de la vie courante avec une petite touche un peu baveuse parfois.

Ce soir à 20h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Variétés

La mémoire du temps d’Alain Choquette

L’homme qui a 35 ans de scène derrière sa cravate a préparé un tout nouveau spectacle qu’il veut être son dernier en carrière. Alain Choquette fera de la magie plus poétique à l’aide de différentes technologies tout en gardant une ambiance captivante et mystérieuse.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 260 De Maisonneuve Ouest

Album

45 tours Vol. 2 de LGS

Le groupe franco-ontarien, Le Groupe Swing, a produit un tout nouveau EP qui est la suite de l’EP précédent. Il est disponible seulement en format numérique sur différentes plateformes, mais aussi en vinyle. Le duo composé de Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet s’est donné le défi de lancer deux chansons tous les 6 mois pour les deux prochaines années.

Sorti le 30 mars

Web

Connexion en cours – Saison 2

Cette fiction produite par TV5 est exclusivement disponible sur Facebook. Mani Soleymanlou a écrit la série de 22 épisodes de 5 minutes et y incarne aussi un des personnages. Mani revient de Paris et souhaite se rapprocher de sa mère et de sa fille. Par contre, sa fille quitte pour un échange étudiant et sa mère a choisi d’aller s’installer en campagne.

Disponible sur la page Facebook de la série depuis le 27 mars

Télé

Bonsoir bonsoir

Le tout nouveau talk-show quotidien de Radio-Canada débute ce soir. Chaque soir, Jean-Philippe Wauthier recevra trois invités dans une ambiance relaxe et conviviale. Pour la première émission, le sympathique animateur reçoit Guylaine Tremblay, Maripier Morin et Phil Roy.

Ce soir à 21h sur ICI Radio-Canada