La dérape: la chanson tirée de la série disponible en ligne

La chanson La dérape, composition du duo pop-électro Bronswick pour la série du même titre du Club illico, peut maintenant être téléchargée et écoutée en continu (https://musicor.lnk.to/BronswickLaDerape).

Entendue dans les épisodes 7, 9 et 10 de la deuxième saison de la production mettant en vedette Camille Felton, la chanson s'intéresse à un propos qui cadre parfaitement avec l'univers de l'émission.

«Cette nouvelle pièce parle des relations à un âge où tout est à faire, où l'identité individuelle n'est pas encore fixée. Elle se penche notamment sur le paradoxe entre ce besoin d'être avec et comme les autres, et cette sensation d'être toujours incompris», détaillent Catherine Coutu et Bertrand Pouyet, de Bronswick, dans un communiqué.

Succès original du Club illico, La dérape en est à sa deuxième saison sur Club illico depuis quelques jours. Outre Camille Felton, on y retrouve Samuel Gauthier, Maxime Gibeault, Ludivine Reding, Guy Jodoin, Sébastien Delorme, Hélène Florent et Marie Turgeon.

Tournée dans la région de Québec, la série comporte 10 épisodes signés Christian Laurence.