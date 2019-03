Laïcité: sept groupes de la société civile s’unissent pour déplorer le projet de loi

Sept groupes de la société civile ont exigé vendredi matin que le gouvernement Legault retire son projet de loi sur la laïcité, notamment parce qu’il porte atteinte aux droits fondamentaux des minorités, selon eux.

La Fédération des femmes du Québec a accusé le gouvernement Legault d’«instrumentaliser» l’égalité homme femme pour légitimer son projet de loi.

«Comment le gouvernement ose-t-il parler d’impartialité, de neutralité ou d’égalité homme femme quand on légifère pour précariser un groupe de femmes et pour les exclure de différents milieux de la sphère publique?» a questionné Marlihan Lopez, vice-présidente de la Fédération.

«Nous continuerons de nous battre sans relâche contre toute discrimination qui affecte les femmes», a-t-elle ajouté.

Dans la même veine, Ève-Marie Lacasse, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés, demande le retrait du projet de loi, «car il ne favorise pas une réelle laïcité de l’État».

«La neutralité religieuse de l’État, c’est un outil nécessaire pour une fin très précise: éviter toute forme de discrimination basée sur des critères religieux entre les individus», a-t-elle expliqué.

Identité

Pour sa part, Élisabeth Garant, présidente du Centre Justice et Foi, en a appelé du sentiment de fierté que doivent ressentir les Québécois relativement à leur identité.

«Une identité se doit d’être en mouvement et non pas arrêtée dans le temps par un projet de loi. Nous ne serons jamais fiers d’une identité qui brime les droits des minorités religieuses», a-t-elle dit, invitant par ailleurs à une «conversation plus sereine».

Outre ces groupes, Amnistie internationale Canada francophone, le Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain, la Table de concertation contre le racisme systémique et la Fondation Paroles de femmes ont participé à ce point de presse, tenu à Montréal.