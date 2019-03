Le Canada anglais respire par le nez

Le chroniqueur Chris Selley prévoit que le débat ne fait que commencer et que la loi ne fera qu’attiser les ardeurs de ceux qui souhaitent aller encore plus loin que le prévoit la législation caquiste.

Dans son texte coiffé du titre Le Québec recule (Quebec steps into the past), M. Selley invite la jeunesse québécoise, plus « libérale » dans ses valeurs, à « rejeter [...] les forces de l’ignorance, de la paranoïa et de la xénophobie ».