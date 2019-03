Le Drakkar accule les Wildcats au pied du mur

BAIE-COMEAU | Inspiré par une brillante performance de son gardien de but Alex D’Orio, le Drakkar de Baie-Comeau a rebondi de belle façon, vendredi soir, quand il a pris la mesure des Wildcats de Moncton par le pointage de 5-2.

Grâce à cet important triomphe à l’étranger, les membres de l’équipage ont repris les devants 3-2 dans cette série huitième de finale, qui se poursuivra à Baie-Comeau lundi prochain.

Les visiteurs ont débuté le match de la mauvaise façon en écopant d’une punition après seulement 27 secondes d’écoulées, mais les locaux ont été incapables d’en profiter face à un gardien de but en très grande forme.

Confronté à 41 lancers, dont 30 au cours des deux premières périodes, le cerbère nord-côtier n’a rien voulu savoir pour permettre à son club de se faufiler devant les 4857 amateurs présents au Centre Avenir.

De leur côté, les hommes de Martin Bernard ont su faire preuve d’opportunisme en se forgeant une avance de 3-0 sur seulement 11 tirs au cours de l’engagement initial.

Le Russe Ivan Chekhovich a porté un dur coup aux chats sauvages quand il a inscrit son deuxième filet de la rencontre après seulement 23 secondes d’écoulées au deuxième tiers. Ce but a d’ailleurs chassé du match le gardien partant Francis Leclerc, victime de quatre buts sur 12 lancers.

En avance 4-0 après 40 minutes, les visiteurs ont vu l’ennemi revenir avec deux buts, mais ce ne fut pas suffisant pour la troupe de John Torchetti. « Les joueurs ont très bien réagi et se sont bien ajustés. Notre gardien a fait les gros arrêts et c’est une grande victoire », a commenté le pilote Martin Bernard, qui était toutefois en beau fusil après la rencontre.

L’entraîneur-chef est revenu sur le cas de son attaquant russe Yaroslav Alexeyev, qui a quitté le match sur une civière en troisième période. « Toute la saison, on nous passe des messages et des vidéos sur la protection des joueurs, et de voir des gestes comme ceux de mercredi (Jonathan Aspirot) et ce soir [samedi], c’est très difficile à comprendre », a résumé Bernard en se retenant d’en dire davantage.

En bref

Victime d’une mise en échec sournoise d’Aleksi Anttalainen, Yaroslav Alexeyev a touché la cible tout comme Shawn Element et Ethan Crossman dans le triomphe... Alexander Khovanov et Adam Capannelli ont répliqué pour les perdants.