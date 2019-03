Le règne de Jacobus

En première montréalaise ce soir au Ministère, Jacobus y dévoilera les rythmes de son tout nouvel album, deuxième opus d’une trilogie qu’il souhaite laisser comme une signature dans le monde du rap.

Caviar

Sa nouvelle proposition solo, qu’il a dévoilée le 1er février dernier, s’intitule Caviar. Un nom hautement symbolique pour le chanteur. « Ça me rappelle la mer de chez nous, aux maritimes, en Nouvelle-Écosse plus spécifiquement. Et j’ai comme une relation amour/haine avec le caviar », indique Jacques Alphonse Doucet, de son nom de scène Jacobus.

Le caviar, un met gastronomique élaboré à partir d’œufs de poisson, considéré comme luxueux et réservé à une certaine élite, porte un sens beaucoup plus intime pour l’ancien membre de Radio Radio.

« Je travaillais dans une usine à poisson quand j’étais super jeune et on mettait des œufs de hareng, dans des congélateurs. La boîte était faite en cartons, et plus ça restait à chaleur, plus le carton devient faible et plus qu’il peut casser », se souvient l’Acadien de Nouvelle-Écosse. La fragilité des boîtes rendait les tâches ardues et l’emploi difficile.

Une première expérience de jeunesse qui contribue à donner à l’aliment tout comme à son album une signification beaucoup plus riche et personnelle. « Donc y’a le côté glamour, mais y’a le côté comme shit. Y'a le côté détruire une population future d’une espèce, ou y’a le côté très bon ».

Une trilogie

Un album salué par les critiques tout autant pour son côté festif et son humour que pour ses rythmes bien dansants. Si son premier opus restait davantage campé dans les couleurs de son ancien groupe Radio Radio, Jacobus cherche avec celui-ci à s’en distinguer le plus possible.

« Le premier album, c’était beaucoup Alexandre (membre de Radio Radio au tout début, connu sous le nom d’artiste Arthur Comeau) qui faisait la musique, c’était plus ou moins Radio Radio sans Gab (Malenfant) », indique l’auteur. Un premier album qui représentait alors la première pierre de sa trilogie rap.

Pour le deuxième, Caviar aussi surnommé Le règne, le chanteur souhaitait démontrer toute la force de sa proposition artistique et laisser sa marque dans l’univers de ce style musical.

« Avec le règne, je voulais changer de son, travailler avec des jeunes de Toronto qui sont très motivés. Je voulais un son qui était à la fois acadien, mais aussi un son franco-ontarien, ajoute le musicien. So j’ai pu jouer avec les deux, pi ça c’est la différence avec Radio Radio, c’est le son sur cet album ici ».

Le déclin

Enfin, troisième et dernier opus de cette trilogie, Le déclin sera lancé dans une année ou deux pour l’artiste rap. Une manière pour lui de clore sa proposition musicale, et finalement tirer sa révérence. « J’veux que le monde s’en rappelle, c’est mon dernier, j’veux que ce soit quelque chose de fort, y aller le tout pour le tout », poursuit l’Acadien.

« Je voulais finir une carrière aussi, j’ai commencé à 15 ans, professionnel en 2003. C’est une longue carrière dans le métier du hip-hop. Plus ça avance dans mon temps, plus que j’étais comme : ok ça serait le fun de finir sur mes termes, un dernier Radio Radio, un dernier solo, pi là faire autre chose », conclue Jacobus.

Une fois sa grande trilogie complétée, l’auteur réfléchit toujours aux projets vers lesquels il consacrera son énergie. Cela dit, la musique ne sera jamais bien loin, le chanteur rap souhaite encore collaborer avec d’autres musiciens, ou à écrire encore certaines chansons. Travaillant dans le milieu depuis presque 20 ans, c’est un monde qu’il ne quittera peut-être pas de sitôt.

« Je suis pas fermé à l’idée de faire une belle pause pi retourner avec la résurrection ». Malgré le déclin qui se profile, l’avenir reste encore bien ouvert.

La cuisine de Jacobus

En parallèle à l’écriture de ses textes, Jacobus demeure un grand passionné de cuisine et apprend depuis peu les rudiments du métier. Il en a fait la démonstration tout dernièrement avec la mise en ligne de sa série web « Jacobus fait du stuff ». Le projet de six courts épisodes est présenté sur sa page Facebook et sa chaîne Youtube.

« Ça c’est comme une blague un peu, parce que je voulais faire quelque chose pour les réseaux sociaux, qui n’était pas de la musique. Pi je voulais faire une émission de cuisine qui explique comment faire quelque chose, sans expliquer rien », poursuit à la blague le cuisinier en herbe.

Si les plats au terme de chacun des épisodes sont tout à fait comestibles et appétissants, la série se rapproche davantage de la satire que de la haute gastronomie. « À la fin de la journée, ça niaise un peu tous les cooking shows, la mode culinaire des émissions de télé. J’étais comme ok, je vais me moquer de ça », ajoute Jacobus.

Néanmoins, la prochaine saison se rapprochera davantage de ses racines acadiennes, l’humour laissera la place à l’assiduité. « La saison 2 ça va être plus sérieux parce que ça va être des mets acadiens, y aller avec les vrais ingrédients, les vrais temps, je vais avoir ma mère qui va m’aider, y aller plus en détails, et prendre le temps de le faire comme du monde ».

Les couleurs de l’Acadie qui marqueront alors tout autant ses plats que sa trilogie.