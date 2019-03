Les anglos et la laïcité

Au fond, il faut se réjouir de la décision de la Commission scolaire English Montréal de ne pas appliquer la loi sur la laïcité quand elle sera adoptée. Si le principe d’échapper à une loi qui déplaît est accepté, ceux qui croient payer trop d’impôts pourront s’y soustraire.

Les limites de vitesse arbitraires ? On les ignore !

Étriper votre voisin dont le molosse jappe 24 heures par jour ne sera probablement pas couvert par cette permission d’enfreindre les lois.

Plus sérieusement, les anglophones du Québec et du ROC semblent incapables – ou refusent – de comprendre le principe de la laïcité. Pour eux, ça se limite à l’interdiction d’un vêtement par intolérance. Ils n’auraient pas envie de s’instruire un peu ? De lire les grands auteurs comme Jean Baubérot sur la question ?

Différents

Le mois dernier, la cosmopolite Genève, centre mondial de la diplomatie, a interdit le port de signes religieux aux élus et à tous les employés publics. L’interdiction pour les enseignants existait déjà.

Come on, amis anglophones, 579 227 Genevois et Genevoises ne sont pas tous des racistes. Ni 62 millions de Français ou 11 millions de Belges. Ni les Danois.

La laïcité est un pilier de la pensée politique française depuis la Révolution.

On revient toujours à la même chose. Le Canada est un pays anglo-saxon multiculturel qui peine à comprendre l’âme québécoise et refuse ses légitimes différences. Les commentateurs du ROC n’ont qu’une grille d’analyse : la leur.

Il arrive qu’ils frôlent le suprémacisme.

Avec leur suffisance, les éducateurs de la Commission scolaire English Montréal vont servir une leçon de désobéissance civile à leurs élèves au lieu de faire leur travail et d’enseigner pourquoi le Québec choisit la laïcité.

Une piste : quand on affiche une religion de manière ostentatoire dans une société pluraliste, le principe d’égalité est compromis. C’est tout.