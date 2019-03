Les chauffeurs de taxi reprennent leur lutte

Les chauffeurs de taxi du Québec termineront la semaine comme ils l’ont commencée : en criant leur colère au gouvernement.

« Il va y avoir des moyens de pression qui vont commencer [ce matin] et qui pourraient se poursuivre pendant tout le week-end », a confirmé Félix Tremblay, responsable des communications pour l’industrie du taxi.

Après deux jours d’accalmie, de nouvelles perturbations sont donc à prévoir à l’échelle de la province. On ignore cependant quelle forme prendront ces moyens de pression.

Grève tournante ?

M. Tremblay n’a pas voulu dire si des actions pour ralentir volontairement la circulation automobile seraient au programme cette fois-ci.

L’industrie ne précise pas non plus si un appel à la grève sera lancé aux chauffeurs. « Ça va varier de région en région », a dit M. Tremblay.

Soulagement pour les usagers du transport adapté : à Québec, le Service de transport adapté de la Capitale (STAC) a bon espoir de pouvoir répondre à tous ses usagers, même en cas de grève.

Son fournisseur, Taxi-Coop 5191, a assuré de sa collaboration, même s’il y avait débrayage, selon la porte-parole du STAC, Brigitte Lemay. Le transporteur suit malgré tout l’évolution de la situation « de près ».

Lundi dernier, les chauffeurs de taxi, en colère contre le projet de loi 17 qui prévoit une forte déréglementation de leur travail, ont paralysé plusieurs artères en roulant à très basse vitesse à Québec et à Montréal.

Énergie « du désespoir »

Le ton a encore monté, mardi, en marge d’une rencontre entre les représentants de l’industrie et le ministre des Transports, François Bonnardel, pendant laquelle il leur a garanti que le projet de loi allait être déposé.

« L’énergie du désespoir, c’est dangereux », avait lâché le porte-parole de l’industrie du taxi, Abdallah Homsy.

Le ministre s’est dit « sensible » à leur cause et ouvert à trouver des pistes de solution, mais a refusé de bonifier l’enveloppe d’un demi-milliard de dollars destinée à dédommager les chauffeurs.

Une somme que ces derniers considèrent comme très insuffisante pour couvrir la chute de la valeur de permis, puisque celui-ci ne serait plus obligatoire sous le nouveau régime.