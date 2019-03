Maintenant qu’elle a tourné la page sur la série O’ qui s’est terminée cette semaine après huit saisons, Marie Tifo entend bien consacrer plus de temps à une passion qu’elle partage avec son conjoint, Pierre Curzi : le tennis.

« On s’en va voir [Rafael] Nadal à Madrid au mois de mai. Ça, c’est quelque chose ! En plus, deux joueurs canadiens formidables, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, seront également là-bas à ce moment-là. Mon amoureux et moi, on est des maniaques de tennis. Pierre est rendu même à jouer quatre jours par semaine », relate la comédienne au bras de son époux, à la première de la pièce Britannicus, au Théâtre du Nouveau Monde.

Mais le sport n’occupera pas tout leur temps dans la capitale espagnole. Le couple a la ferme intention de jouer les touristes afin de découvrir les attraits locaux.

« Il y a un formidable musée à Madrid, Le Prado. Il y a aussi un circuit des châteaux et il paraît que c’est assez merveilleux », indique-t-elle.