Philippe Langevin chute deux fois et est exclu de la finale

(Sportcom) – Quatrième au classement général de la Coupe du monde, le Québécois Philippe Langevin n’a pas été en mesure de se qualifier pour la finale lors de la dernière compétition de ski acrobatique (slopestyle) de la saison qui avait lieu vendredi, à Silvaplana, en Suisse.

Langevin (16,25 points) a été victime de deux chutes et a conclu sa journée au 72e échelon du classement général. Le skieur de Mont-Tremblant s’est d’ailleurs payé une bonne frousse lors de sa première descente.

«Je suis tombé directement dans le filet protecteur et, après ma chute, j’avais vraiment mal à l’épaule et au bras. Sur le coup, je pensais même que mon bras était cassé puisqu’il y avait beaucoup d’enflure. Heureusement, je n’ai aucune blessure majeure», a-t-il indiqué.

Voulant à tout prix se qualifier pour la finale, Langevin a fait fi de la douleur et s’est élancé pour son deuxième essai, où il a commis une erreur en tout début de parcours, mettant ainsi fin à ses espoirs d’améliorer son rang au classement général de la Coupe du monde.

«Je voulais vraiment bien faire pour la dernière Coupe du monde, alors même si je ressentais beaucoup de douleur, j’ai décidé de faire la deuxième descente. Mon mental était super bon je ne pensais presque plus à ma blessure. Par contre je pense que j’avais un peu trop d’adrénaline et dès que je suis arrivé au premier saut, j’allais trop vite et je suis tombé», a poursuivi celui qui terminera vraisemblablement dans le top 6 de cette discipline à l’issue de la dernière finale qui aura lieu samedi.

Retour sur une saison mémorable

Malgré un résultat décevant, Philippe Langevin était très positif à la suite de sa compétition, lui qui vient de conclure une saison à la hauteur de ses attentes.

«Honnêtement, ma saison a été incroyable! J’ai fait la finale à chaque Coupe du monde, à part celle d’aujourd’hui (vendredi). Je me suis amélioré et j’ai skié à mon meilleur tout au long de l’hiver. Je suis fier de ce que j’ai accompli», a confié l’athlète de 18 ans.

Au cours des prochaines semaines, Langevin reviendra au Québec avant de prendre le chemin de la Colombie-Britannique, où il peaufinera sa préparation en vue de la prochaine saison.

«Je vais retourner à la maison quelques jours pour me reposer avant de repartir pour Whistler. Je veux skier pendant une bonne partie du printemps et de l’été afin d’être bien prêt pour l’année prochaine», a-t-il conclu.