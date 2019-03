[PHOTOS, VIDÉO] Tragédie Québecair: une survivante raconte l’écrasement qui a bouleversé sa vie

Le 29 mars 1977 a été une journée particulièrement éprouvante, et le souvenir impérissable de la tragédie de Québecair a marqué à jamais tous ceux qui ont été impliqués, de près ou de loin.

Dans un champ, tout près de l’aéroport de Québec, situé à L’Ancienne-Lorette, un appareil F-27 s’est écrasé peu de temps après le décollage, il y a 40 ans.

Dix-sept personnes sont mortes et sept ont été blessées dans cet écrasement, l’un des plus graves à survenir au Québec.

Parmi les sept personnes qui ont survécu, Johanne De Montigny a accepté de revenir sur les événements qui ont bouleversé sa vie lors d’une entrevue avec Jean-François Guérin sur les ondes de LCN, vendredi.

«C’est quand même une chance inouïe d’avoir survécu à cet événement et, vous savez... c’était épouvantable. Mais ce qui est beau dans un événement aussi tragique, c’est le dénouement de cette histoire», a dit Mme De Montigny.

Selon elle, sans cet écrasement, elle ne serait jamais devenue psychologue, capable d’aider ceux qui ont perdu un être cher.

«Ça m’a marqué dans mon propre corps, car j’ai été beaucoup blessée, et aussi psychologiquement. Mais ce qui m’a marqué le plus, c’est 17 personnes qui meurent soudainement, et j’ai toujours pensé aux familles qui les avaient perdus comme ça, d’un seul coup. Si vous saviez la peine que j’ai eue pour ce monde-là», a-t-elle poursuivi.

Certaine de mourir

Johanne De Montigny dit avoir eu très peur de mourir, mais retient un phénomène extraordinaire qui s’est produit à ce moment-là.

«Devant cette certitude qu’on va mourir, parce que tout est évident: le feu commence à prendre, on est certain que c’est fini! Le phénomène curieux, c’est qu’il nous reste encore beaucoup d’espoir à l’intérieur de soi. Comme si on se disait qu’un miracle peut se produire. Une seconde plus tard, on se dit: ce n’est pas possible je vais mourir.»

Mme De Montigny ajoute que son jeune âge à l’époque, 29 ans, lui a certainement permis de tenir le coup face au stress immense qu’elle a vécu lors du drame.

«Mon cœur était solide pour tolérer quand même quelque chose d’épouvantable», a-t-elle dit.

Il lui aura fallu quatre ans avant d’être capable de reprendre l’avion, mais elle a dû se faire aider pour y arriver. Sa motivation à prendre place dans un appareil? Elle devait se rendre aux États-Unis pour aider des victimes d’un grave accident de train.

«J’ai bien compris que quand on fait les choses pour les autres, et pas que pour soi, ça nous aide à sortir de notre misère», a relaté Mme De Montigny.

Il lui aura fallu 10 vols avant que la peur de prendre l’avion disparaisse.

«Au bout de la 10e fois, je me suis sentie véritablement en sécurité.»

Traumatisée par le son

Pour Mme De Montigny, le traumatisme le plus fort qu’elle a gardé de la tragédie est le son de l’explosion juste avant l’écrasement.

«Les gens qui survivent sont traumatisés soit par l’odeur du feu, soit par la vue du feu ou le son. Moi, ça a été le son qui m’a traumatisée. Pendant quelques années, dès qu’il y avait un son quelconque, pas si fort, je sursautais, et j’ai eu peur longtemps. Ça prend un peu de temps à se défaire d’un trauma, mais j’ai eu des personnes extraordinaires qui ont veillé sur moi.»

Alors que l’avion était sur le point de s’écraser, il y a de cela 40 ans, Johanne De Montigny a tenu la main à un passager assis à côté d’elle.

«On avait très peur. Cet homme-là, à ma connaissance, il est mort avant le crash. Sa main m’a lâchée. J’ai eu tellement peur, que je l’ai en quelque sorte abandonné, et je suis allée m’asseoir ailleurs dans l’avion. Je ne savais pas bien sûr que j’allais survivre. Et plus tard, il m’est venu à l’esprit, cet homme. Et j’avais l’impression que si j’avais lâché sa main, il fallait que je reprenne la main de quelqu’un d’autre en fin de vie. Et c’est pour ça que je suis allée en soins palliatifs. Pour redonner à ces êtres qui savent qu’ils vont mourir, une présence qui a été si importante même pour des personnes qui savent qu'ils vont mourir dans une minute.»