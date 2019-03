Plastiques IPL injecte 114 M$ pour acquérir Loomans

Plastiques IPL sort son chéquier. L’entreprise débourse 114 millions $CAN pour acquérir la société belge Loomans Group NV.

Le fabricant québécois spécialisé dans les produits d'emballages a annoncé la conclusion de la transaction jeudi. Loomans était dans la mire d’IPL depuis 2015.

«L'acquisition de Loomans diversifie la présence géographique de Plastiques IPL, donnant de l'expansion à ses capacités en vue de servir une plus large clientèle», mentionne dans un communiqué la direction. Cette dernière souhaite maintenant élargir son terrain de jeu vers de nouveaux marchés comme les secteurs des cosmétiques, des soins personnels et des boissons.

Spécialisée dans la fabrication d’outillages et de pièces de plastiques depuis plus de 50 ans, la compagnie Loomans intégrera au cours des prochaines semaines la division des solutions d'emballage de produits de consommation chez IPL. Le manufacturier possède qu’un seul établissement. Il est situé en Belgique.

«Loomans est une entreprise aux investissements sains et bénéficie d'une réputation établie de longue date en Europe continentale, ce qui offre à Plastiques IPL une solide plateforme pour sa future croissance dans cette région», font valoir les patrons.

Il s’agit de la première transaction d’envergure pour l’entreprise québécoise depuis son retour à la Bourse de Toronto sous le symbole IPLP. Au cours de la dernière année, la société de Lévis a déménagé son siège social à Montréal.

Rappelons qu’IPL a été présente sur le parquet torontois pendant environ 25 ans. Elle était alors la propriété de la famille Métivier. L’entreprise appartient aujourd’hui notamment au Fonds de solidarité FTQ (6 %), à la firme Van Berkom et Associés (10,4) et à la Caisse de dépôt et placement du Québec (28 %).

IPL brasse des affaires au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Chine et au Mexique. La société compte plus de 5300 clients et 2000 employés à travers le monde. Plus de 500 personnes travaillent dans les installations de l’entreprise à Saint-Damien-de-Buckland, dans Bellechasse.

Vendredi, vers 14h, l'action d'IPL valait 10,67 $ à la Bourse de Toronto.