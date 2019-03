Pour aider un homme violent

Il me fut donné de lire dans votre chronique la lettre d’un homme qui disait souffrir de ce qui m’a semblé être un trouble explosif intermittent listé dans le DSM-V sous le code 310.34. Ce diagnostic est valide à condition qu’aucun autre trouble mental ne puisse expliquer ce portrait clinique.

Je trouve important d’informer cet homme de l’existence de ce trouble mental à cause du fait que ce problème est possiblement causé par des neurotransmetteurs du cerveau et qu’il s’associe souvent à un problème anxieux ou dépressif secondaire qui risque d’augmenter la fréquence ou l’intensité des comportements violents. Le fait de prendre conscience qu’il s’agit d’un problème de santé réel et non d’un simple trouble caractériel pour lequel des traitements existent peut amener les porteurs de ce problème à consulter les services de santé appropriés.

Paul Lefort, M.D.

Que votre analyse s’applique à ce monsieur ou pas, je croyais important de la publier au cas ou elle pourrait servir à quelqu’un d’autre. Merci d’avoir pris le temps de l’exprimer.