Pour une hausse marquée du prix de l’essence

Les chroniques de Michel Girard

Michel Girard a rédigé dans le Journal de Montréal plusieurs chroniques ces dernières années afin de dénoncer les augmentations injustifiées du prix de l’essence avec la complicité de nos élus – qui les subventionnent à coups de milliards chaque année en plus de ça —, de leurs experts universitaires comme le professeur Pierre-Olivier Pineau des HEC, du pseudo-écologiste Steven Guilbault (consultant au privé et pour Justin Trudeau après avoir conseillé Jean Charest) et par le vaillant chroniqueur à La Presse, transformée en OSBL qui carbure maintenant aux fonds publics, mais qui est encore dirigée par les boss de Power Corp des frères Desmarais qui, ne l’oublions pas, est un actionnaire significatif dans la multinationale pétrolière Total. On les comprend alors de défendre bec et ongle les vertueuses pétrolières.

J’aimerais vous référer à deux bons textes récents de Michel Girard : « La gloutonnerie des pétrolières » et « Hausses abusives du prix de l’essence », publiés dans le Journal les 20 octobre 2018 et 14 mars 2019. Est-ce qu’il y a manière de crier au loup? « Depuis des années, vous payez votre essence de 15 à 20 cents trop cher » (Le Journal de Montréal, 6 décembre 2018). Que voulez-vous, il faut payer vos impôts à la mafia pétrolière. Si je lis attentivement les analyses faites par des experts, qui se prétendent indépendants et au service du peuple, qui nous disent le plus sérieusement du monde que dans le domaine pétrolier on est loin d’un cartel dans lequel les prix seraient coordonnés. Au contraire, ces spécialistes y voient une fébrile concurrence et croient même que les prix du pétrole ne sont pas assez élevés. Il faudrait, selon ces gourous, laisser agir librement et sans irritant les lois naturelles du marché afin que les prix du gaz augmentent encore plus. Qu’en pensez-vous mes amis?

Lucien Bouchard, soudainement devenu expert pétrolier

Petit conseil au chroniqueur Michel Girard : il faudrait peut-être retirer du titre de ses deux textes cités les mots « gloutonnerie » et « hausses abusives » qui manquent, selon certains, de retenue et de décorum. Il faut faire attention au titre de nos chroniques qui peuvent être lues par des enfants. Pourtant, Lucien Bouchard l’a dit dans l’une de ses opinions publiées dans La Presse : « Non aux insultes! La solution aux problèmes du Québec ne se trouve pas du côté de la hargne, du cynisme... mais dans le respect des interlocuteurs et de la réalité ». Pour monsieur Bouchard, la réalité est que le prix du pétrole est le juste prix et il faut être poli avec nos interlocuteurs pétroliers qui, ne l’oublions pas, sont des créateurs de richesse... pour qui? Là est la question que nous dit le poète.

De toute façon, Lucien Bouchard est du côté des pétrolières, lui qui a été nommé en 2011 patron de l’Association pétrolière et gazière du Québec. À cet effet, au bienfait des générations futures, il voulait leur laisser : « Le gaz de schiste (très polluant) en héritage » (Le Devoir, 24 février 2012). J’aimerais remercier monsieur Bouchard de tant de générosité. Tiens, les hausses subites du prix de l’essence ne datent pas d’hier puisqu’en 2000, alors premier ministre péquiste du Québec, Lucien s’en était pris à ceux qui maugréaient contre nos bonnes pétrolières : « Lucien Bouchard déplore le boycott des pétrolières » (Le Journal de Montréal, 18 avril 2000).

Jean Charest, lobbyiste professionnel pétrolier et ailleurs

Jean Charest, comme Lucien Bouchard, Brian Mulroney et d’autres, s’est converti en lobbyiste après son service politique, entre autres, pour l’industrie pétrolière et gazière : « Énergie Est. Charest a voulu organiser une rencontre entre TransCanada (énergie) et Ottawa (Justin Trudeau qui a refusé) » (Le Devoir, 4 mars 2016). Il faut se parler, non? Et toujours dans La Presse, qui aime les opinions « sérieuses » pro-pétrolières, Jean Charest a pondu un texte honorable : « La solution aux changements climatiques consiste à réduire la demande en pétrole (par de généreuses hausses de prix), non à punir ceux qui répondent à la demande (comme en les empêchant méchamment de construire des pipelines et des oléoducs) » (La Presse, 2 février 2015).

En 2011, les prix « jumpent » encore et réaction de Jean Charest alors premier ministre du Québec : « Pas de prix plafond à l’horizon. Jean Charest préfère laisser la concurrence influer le coût de l’essence » (La Presse, 14 mai 2011). Et en 2008, encore un sursaut dans les prix et la fantastique ministre libérale de l’Environnement du temps, Line Beauchamp, qui nous dit en gros que pour sauver la planète, il faut augmenter les prix et à les enrichir : « Le fort prix de l’essence aidera à réduire les GES selon Line Beauchamp » (Le Devoir, 13 juin 2008). Et une autre pour égayer votre vie, venant cette fois du seul et unique (une chance) Stephen Harper, celui qui était en amour avec la reine d’Angleterre : « Hausse du prix du carburant. Un cadeau du ciel, affirme Harper » (La Presse, 30 mai 2008). Si ça vient du ciel, c’est donc dire que c’est voulu par Dieu?

Les chroniqueurs de La Presse défendent les pétrolières

Je l’ai écrit plus tôt, Power Corp. Est impliquée comme actionnaire de Total dans le secteur pétrolier. Alors, allons voir quelques-uns de leurs éditoriaux, comme celui d’André Pratte, ex-rédacteur en chef recyclé dans une tâche primordiale pour la survie des gens, soit celui de sénateur à Ottawa : « Pour l’essence chère ». Je suis surpris, et encore plus de cet autre éditorial de La Presse signé cette fois par Mario Roy : « L’essence chère », dans laquelle l’éminent éditorialiste termine ainsi son texte : « Il ne faut pas le dire aux pétrolières, mais il est probable qu’elles ont encore une bonne marge de manœuvre devant elles ». Et pour finir avec La Presse, cette autre chronique verte et environnementaliste du réputé chroniqueur François Cardinal qui s’intitulait tout simplement : « 10 raisons de se réjouir du prix de l’essence ». Moi je vois beaucoup plus que 10 raisons d’augmenter les prix. En tout cas, le preacher pétrolier de La Presse nous invite à la réjouissance à l’allégresse et à la fête. On a quasiment hâte à la prochaine hausse qui, assurée comme chaque année, viendra durant la fin de semaine de Pâques.

Et peu importe le prix de l’essence et des complaintes des jeunes et des environnementalistes, l’éminent professeur des HEC, P.O. Olivier, financé grassement par les pétrolières, l’a dit : « Le pétrole est là pour rester (avec le prix qu’il faut) » (La Presse, 1er décembre 2014). Et pour terminer positivement, puis-je sincèrement féliciter Le Devoir d’avoir repêché René Vézina comme nouveau chroniqueur, lui qui a passé 20 ans au journal « progressiste » Les Affaires, et qui est aussi à Radio-Canada. Une jolie prise! Tiens, en fouillant dans mes vieilles affaires, je suis tombé sur cette chronique de René Vézina datée du 2 août 2007 dans laquelle il concluait ainsi : « Pour ménager l’environnement, rien n’en vaut une hausse de prix ». C’est ce même René qui s’opposait toujours à la hausse de l’impôt des riches : « La chasse aux riches est maintenant ouverte » (Les Affaires, 17 novembre 2012). Selon l’évangile de René Vézina, il faut augmenter le prix du gaz et baisser l’impôt des riches qu’il défend vaillamment en s’en prenant aux jaloux : « Devenir riche n’est pas un crime » (Les Affaires, 19 janvier 2008). Ce n’est pas un crime, c’est une vertu. Il faut aimer nos riches et les détaxer comme preuve d’amour.

Les nombreux avantages des hausses du prix de l’essence

J’ai sorti quelques bons articles de journaux vantant les prix élevés du pétrole, comme celui-ci : « La hausse du prix de l’essence fait maigrir ». Et puis : « La hausse du prix de l’essence fait vendre les piscines ». Et beaucoup d’autres avantages, tel que signalé dans cet article du Journal de Montréal du 4 août 2008 : « Les gens marchent plus, font plus de vélo, utilisent davantage le transport en commun, conduisent plus lentement pour ainsi sauver des vies, mènent des relations amoureuses à distance en se voyant moins souvent, vont moins au restaurant, etc. : «L’essence chère a de bons côtés». Et j’ajouterais même «aucun mauvais côté». De toute façon, comme le patronat, et entre autres les pétrolières, mène le monde, on aura beau chialer, l’arnaque et le filoutage vont se poursuivre comme toujours. Pour changer les choses, il faut plutôt remplacer les manifestations par la révolte.