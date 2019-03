Rondelles d'Or de la LHJMQ: nominations à la tonne pour les Huskies

Sans surprise, les Huskies de Rouyn-Noranda collectionnent les nominations en prévision du Gala des Rondelles d’or de la LHJMQ qui aura lieu le 3 avril prochain, au Capitole de Québec.

En attendant le dévoilement des nominés aux trophées Michel-Brière (joueur le plus utile) et Ron-Lapointe (entraîneur-chef de l’année) lors du premier entracte du cinquième match de la série Armada-Phoenix diffusé sur les ondes de MAtv, vendredi soir, les champions de la saison régulière ont déjà cinq candidats en lice pour des honneurs individuels.

Noah Dobson (meilleur défenseur et personnalité de l’année), Peter Abbandonato (joueur le plus gentilhomme), Raphaël Harvey-Pinard (joueur-étudiant par excellence) et Mario Pouliot (directeur général de l’année) pourraient tous repartir avec un trophée lors de cette remise annuelle.

Premier pointeur à l’issue de la saison régulière en vertu d’une récolte de 29 buts, 82 mentions d’aide et 111 points en 68 rencontres, Abbandonato risque d’être aussi nominé au titre de joueur le plus utile.

Maxime Comtois (Voltigeurs de Drummondville) et Alexis Lafrenière (Océanic de Rimouski) sont les autres nominés pour la personnalité de l’année. Les deux hockeyeurs ont notamment représenté le Canada au dernier Championnat mondial junior, tout comme Dobson.

Dans le cas de Comtois, on se rappellera qu’il avait été la cible de critiques acerbes sur les réseaux sociaux après avoir raté un tir de pénalité en prolongation du match de quart de finale contre la Finlande. L’espoir des Ducks d’Anaheim avait réagi à cette cyberintimidation quelques jours plus tard, invitant les victimes à parler lorsqu’elles font face à ce fléau tout en rappelant le rêve et la fierté que cela représentait pour lui de porter le maillot à la feuille d’érable.

Dobson fera la lutte à Nicolas Beaudin (Voltigeurs) et à Charle-Édouard D’Astous. Gabriel Fortier (Drakkar de Baie-Comeau) et Mitchell Balmas (Screaming Eagles du Cap-Breton) sont également en lice pour le trophée du joueur le plus gentilhomme.

Deux nominés pour les Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi ont deux nominations avec Hendrix Lapierre au titre de recrue de l’année et l’entraîneur-chef et directeur général Yanick Jean pour son travail effectué au deuxième étage. Lapierre fait face au défenseur Jordan Spence, des Wildcats.

Jakob Pelletier (Wildcats de Moncton), Raphaël Lavoie (Mooseheads de Halifax) et Samuel Poulin (Phoenix de Sherbrooke) se livreront une chaude lutte pour le trophée Michael-Bossy, remis au meilleur espoir professionnel.

Recrue de l’année

Hendrix Lapierre - Saguenéens de Chicoutimi

Jordan Spence - Wildcats de Moncton

Trophée Marcel-Robert – Joueur-étudiant par excellence

Jérôme Gravel - Tigres Victoriaville

Matthew Welsh – Islanders de Charlottetown

Rafaël Harvey-Pinard - Huskies de Rouyn-Noranda

Trophée Émile « Butch » Bouchard – Meilleur défenseur

Charle-Édouard D’Astous – Océanic de Rimouski

Nicolas Beaudin - Voltigeurs de Drummondville

Noah Dobson – Huskies de Rouyn-Noranda

Trophée Frank-J.-Selke – Joueur le plus gentilhomme et efficace

Gabriel Fortier - Drakkar de Baie-Comeau

Mitchell Balmas - Screaming Eagles du Cap-Breton

Peter Abbandonato - Huskies de Rouyn-Noranda

Trophée humanitaire et implication communautaire

Alex-Olivier Voyer – Phœnix de Sherbrooke

Charle-Édouard D’Astous – Océanic de Rimouski

Matthew Welsh - Islanders de Charlottetown

Trophée Maurice-Filion – Directeur gérant de l’année

Mario Pouliot - Huskies de Rouyn-Nornada

Serge Beausoleil – Océanic de Rimouski

Yanick Jean - Saguenéens de Chicoutimi

Trophée Michael-Bossy – Meilleur espoir professionnel

Jakob Pelletier - Wildcats de Moncton

Raphaël Lavoie - Mooseheads d'Halifax

Samuel Poulin - Phoenix de Sherbrooke

Trophée Paul-Dumont – Personnalité de l’année