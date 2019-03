Taxi, so, so, solidarité! 25

Je veux bien croire que le monde change et qu’il faut suivre les avancées technologiques, mais cela n’empêche pas qu’on a toujours besoin de mettre du beurre sur nos rôties. En d’autres mots, il y a quelque chose qui ne change pas et c’est la nécessité de travailler dans la dignité pour vivre et faire vivre nos enfants décemment.

S’il y a bien un secteur où il faut encore se battre pour travailler dans la dignité, c’est l’industrie du taxi. Du temps où je faisais du taxi pour pouvoir terminer mes études, nous étions majoritairement des Canadiens français, tandis que les propriétaires de grandes flottes ne l’étaient pas. N’empêche, nous étions des damnés de la terre, sans aucun pouvoir. En un an d’activisme dans ce milieu, nous avons réussi à organiser une majorité de chauffeurs pour tenter de leur redonner leur dignité. Pour qu’on se fasse entendre, comprendre et respecter, nous avons dû utiliser certaines formes de guérilla urbaine, et à la longue, cela a porté fruit. Nous avons fait la preuve qu’en tapant du poing sur la table, on nous écoutait, on nous prenait au sérieux, on nous appelait « monsieur ». L’injuste monopole de la Murray Hill auprès des principaux hôtels de la métropole a ainsi peu à peu disparu, le calme est revenu et les chauffeurs ont pu gagner honorablement leur vie.

Depuis, les choses ont évolué normalement. Les chauffeurs de taxi devaient continuer de travailler presque douze heures par jour mais au moins, ils s’en sortaient. À tel point que la valeur d’un permis de taxi a grimpé jusqu’à atteindre deux cent mille dollars. Preuve par l’absurde que l’industrie du taxi ne se portait pas si mal.

Il y a quelques années, attirés par l’idée non pas d’améliorer le service mais de faire une piastre facilement, des fins finauds sont venus semer la pagaille, au nom des nouvelles technologies. Ils se sont sans doute dit que ce serait facile, que les chauffeurs sont désorganisés, qu’ils ne sont pas solidaires entre eux, que ce sont majoritairement des travailleurs venus de l’étranger, donc pas nécessairement au courant de leurs droits, et que surtout Uber pourrait compter sur un gouvernement néolibéral prêt à tout dérèglementer. Moins d’État et plus de liberté pour foutre le bordel.

Mais pourquoi détruire un fragile équilibre? Au nom d’une modernisation de pacotille? Laissez-moi rire. Je prends le taxi assez souvent et je n’ai jamais eu à me plaindre. Bien sûr, cette crise a forcé l’industrie à s’adapter aux nouveaux besoins de la clientèle, on peut désormais payer la course avec notre carte de débit ou de crédit, les voitures sont des plus propres et les chauffeurs sont des plus affables. Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux. C’est gagnant gagnant, comme on dit.

Le gouvernement Legault offre de les compenser pour leurs pertes énormes. Cette aide ne représente que 20% environ de la valeur d’un permis. C’est totalement injuste et inacceptable, vous l’admettrez. Mais ce qui est tout aussi inacceptable, c’est que cet argent vient de nos poches. Tout ça pour faire plaisir à Uber, qui n’a aucune attache au Québec. Au lieu de moderniser l’industrie, en cherchant de nouvelles formes de fonctionnement, en abolissant les frontières entre les différentes municipalités, avec l’équipement et le personnel déjà en place, en examinant, par exemple, la possibilité d’établir des routes fixes pour taxis collectifs, comme cela se fait ailleurs, on met la hache dans un système qui fonctionnait bien.

Alors je dis aux chauffeurs : ne lâchez pas, battez-vous, et tant qu‘à parler de nouvelles technologies, ayez un peu d’imagination et utilisez-les, ces nouvelles technologies, pour empêcher le saccage. La bonne vieille grève et les « opérations tortue », c’est ringard? Alors, pensez à d’autres moyens plus efficaces, plus « modernes ».