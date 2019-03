Une juge ne se récusera pas

Dans cette cause, un second procès avait été ordonné, suivi de plusieurs différentes requêtes. Le 12 mars dernier, l’avocat de Leblond, Mathieu Giroux, s’était présenté devant la juge Gagnon en se disant incapable de présenter sa preuve le jour même.

La juge avait cependant refusé la demande de remise, ce qui avait poussé l’avocat à se rendre en Cour supérieure afin de demander un bref en prohibition, entraînant du même coup la suspension de la cause, le temps d’entendre le bref.

Me Giroux s’est ensuite désisté de cette demande avant de faire une requête en récusation.

Selon l’avocat, la juge a un désir évident de voir la cause se dérouler rapidement, en plus de faire un lien entre le conjoint de la juge, un avocat de la défense, dans une autre cause.