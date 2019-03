Une première victoire pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont signé leur première victoire de la saison, vendredi soir, au Rogers Centre, en l’emportant 6 à 0 face aux Tigers de Detroit. Freddy Galvis et Justin Smoak ont mené la charge sur le plan offensif tandis que Matt Shoemaker a livré une brillante performance au monticule.

Le lanceur droitier n’a alloué que deux coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches de travail, en plus de réussir sept retraits sur des prises. De leur côté, Galvis et Smoak ont chacun produit deux points.

L’équipe locale s’est procuré une avance de quatre points à la quatrième manche. Teoscar Hernandez a ouvert le bal en poussant Randal Grichuk à la plaque à l’aide d’un simple.

Galvis a ensuite claqué un simple qui a permis à Smoak et à Hernandez de marquer. Une erreur au champ centre du voltigeur Mikie Mahtook a permis à Billy McKinney de rallier lui aussi le marbre.

Smoak en a rajouté en septième manche en frappant un simple de deux points. Galvis et Luke Maile ont marqué sur la séquence.

La défaite a été portée à la fiche de Matthew Boyd, qui a concédé quatre points, dont trois mérités, cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches sur la butte. Le partant des Tigers a néanmoins retiré 10 frappeurs sur des prises.

Les deux formations se retrouveront samedi pour le troisième match d’une série de quatre. Les visiteurs s’étaient imposés 2 à 0, jeudi, lors de la première rencontre.

Aaron Sanchez sera le lanceur partant pour les Blue Jays samedi. Du côté des Tigers, Spencer Turnbull sera en poste.