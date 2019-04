HUPPÉ, Lucien



C'est paisiblement et entouré des siens qu'est décédé, le 23 mars 2019, à l'âge de 94 ans, M. Lucien Huppé, époux de feu Ginette Guay.Il laisse dans le deuil ses enfants Benoît (Monique Houde), Johanne (Pierre Marchand), Francine et Jean-Luc; ses petits-enfants Erick (Valérie), Louis-Martin, Simon et Geneviève (Yvon), ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil son frère Gérard et ses belles-soeurs Henriette et Mercedes ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 4 avril 2019 de 14h à 22h et le vendredi 5 avril de 9h à 10h30 au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7suivi du service funéraire à la chapelle de La Résurrection à 11h, 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc H3V 1E7.Un remerciement particulier au personnel du CHSLD Saint-Lambert sur le golf.Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de votre choix serait apprécié.