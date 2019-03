BLAIN (née Brunet), Denyse



À Laval, le 23 mars, à l'âge de 93 ans est décédée Denyse Brunet, épouse de feu Claude Blain.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Marie (feu Denis Forgues), Suzanne (feu Hubert Champagne) et Monique (Johnny Claimont), plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele dimanche 7 avril dès 15h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h30 au même endroit.