LABELLE, Julien



De Saint-Benoit-de-Mirabel, le 27 mars 2019 à l'âge de 90 ans, est décédé M. Julien Labelle, époux de Mme Françoise Pilon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: François (Louise Théorêt), Richard, Lise et Jacques (Martine Vézina), ses petits-enfants: Marie-Soleil, Jérémy, Rosalie, Virginie et Sarah, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 5 avril à 11h en l'église Saint-Benoit, 9155, Dumouchel, Saint-Benoit-de-Mirabel. La famille recevra les condoléances dès 10h à même l'église.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du CHSLD Saint-Benoit. Direction: