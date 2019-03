FILIATRAULT, Pierrette



À Ste-Agathe, le 1er février 2019, est décédée Mme Pierrette Filiatrault, à l'âge de 69 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Isabelle et Mélanie, ses petits-enfants Nicholas et Sarah, ses arrière-petits-enfants Adam et Ayden, sa fratrie et ses amis.La famille recevra vos condoléances lors d'un service funéraire qui aura lieu le samedi 6 avril 2019, à 13h, au Sanctuaire St-Jude, situé au 10120, av. D'Auteuil, Montréal.