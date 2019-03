DESHAIES, Pauline



À La Prairie, le 20 mars 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Pauline Deshaies, fille de feu Mme Justina Mailhot et de feu M. Arthur Deshaies.Elle laisse dans le deuil ses deux soeurs, Soeur Madeleine Deshaies et Marthe Gauthier (feu Roland Gauthier), ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 7 avril de 13h à 14h à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du salon.