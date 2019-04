PAYETTE, Réal



À Boucherville, le 22 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Réal Payette, retraité de Postes Canada, époux de Mme Monique Pépin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Manon (Gaston) et Chantal (Isabelle), ses petits-fils Maxime (Pascale) et Vincent, sa soeur Lucille, ses frères Richard, Pierre, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941le vendredi 5 avril de 15h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 6 avril de 11h à 12h45.Les funérailles auront lieu le samedi 6 avril à 13h15, en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.