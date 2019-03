BEAUREGARD, Laurette

(née Gervais)



À Lanoraie, le 23 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Laurette Gervais, épouse de feu M. Georges Beauregard.Elle laisse dans le deuil ses fils André (Sylvie) et Jean (Michelle), son frère Georges, ses soeurs Adrienne et Georgette, ses petits-enfants David-Alexandre, Marie-Eve, Simon, Thomas, Marie-Andrée et Louis-Charles, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 avril 2019, à compter de 10h, une liturgie de la Parole sera céblérée à 11h20 au:540, BOUL. STE-FOYLONGUEUIL, 450-443-6667www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: Robert Cenac