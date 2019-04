CHARTRAND, Réal



À Montréal, le mercredi 20 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Réal Chartrand, pompier retraité de la Ville de Montréal.M. Chartrand était l'époux de feu Dora Shannon en premières noces et de feu Fernande Benoît en secondes noces et prédécédé de sa fille adorée Danielle (9 ans).Il laisse dans le deuil son amie Mme Lyne Duchesne, son fils Robert, sa fille Martine (Lucien DeBlois), ses petits-enfants William et Laurence, de nombreux autres parents et ami(e)s.Ses funérailles seront célébrées le vendredi 5 avril à 13h30 en l'église St-Paul-de-la-Croix (10215 Georges-Baril), Montréal. La famille recevra les condoléances, après la cérémonie religieuse, au café/bistro Autour du Pot (221 Chabanel O.), Montréal.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.www.salonfunerairelfc.com