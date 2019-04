GEMME, Gisèle



Le 26 mars 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Gisèle Gemme, épouse de feu M. Jean-Guy Blain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Louise), Michel (Chantal) et Sylvie (Christian), ses petits-enfants Krystel (Julien), Roxanne (Marc-André), Philippe et Jérémie. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 7 avril 2019 dès 11h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée en la chapelle du complexe à 15h.