VÉZINA, Monique



C'est paisiblement et entourée d'amour qu'est décédée, à Montréal, le 14 mars 2019, à l'âge de 70 ans, Madame Monique Vézina. Elle était la fille de feu Édouard Vézina et de feu Jeannine Asselin.Elle laisse dans le deuil ses deux fils, Marc et Martin, issus de son union avec feu Michel Tessier, ses petits-enfants Juliette, Hubert, Andrée-Anne, Charles-Hugo et Agathe, ses soeurs Louise, Hélène et Francine, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du centre d'hébergement de Saint-Henri pour son dévouement et sa bonté.Pour rendre un dernier hommage à Monique, la famille accueillera parents et amis le samedi 6 avril 2019, de 12h à 17h, au:5205, rue Notre-Dame OuestMontréal, QC H4C 3L2Téléphone: 514 931-0851