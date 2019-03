ALLAIN, Normand



À Le Gardeur, est décédé le 25 mars 2019, M. Normand Allain. Il laisse dans le deuil sa fille Germaine Pépin (Édouard Moranville), ses petites-filles Martine (Jorge Ibarrola) et Marie-Josée (Jamie Balesdent), ses arrière-petits-enfants Mikel, Julen, Ema, Alexandre et Simon, sa compagne Florence Pelletier, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 6 avril 2019 de 11h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025 rue Saint-Laurent O., Longueuil