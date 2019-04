LEONARD, Roger



À Montréal, le jeudi 28 mars 2019 est décédé, à l'âge de 89 ans, Roger Leonard, époux de Irène Leblanc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Colette), Louise (Guy) et Daniel (Lucie), ses petits-enfants Marie-Mousse, Nicholas, Maude et Mélissa, ses arrière-petits-enfants Nahomie et Maxime ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 7 avril 2019 de 10h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.