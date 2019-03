MASSÉ, Paul-André

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Paul-André Massé, époux de madame Lise Letendre, fils de feu Claire Mercier et de feu Henri Massé.En 1979, il devint député libéral dans la circonscription de Saint-Jean-sur-Richelieu à la Chambre des communes du Canada. Il est réélu en 1980. Il fut aussi président et vice-président du Centre des aîné(e)s johannais. En novembre 1999, il fut président fondateur du Comité des griefs des Forces canadiennes. Il eut une carrière dans l'Armée canadienne de 1967 à 1973.Il laisse dans le deuil ses enfants François (Geneviève Duquette) et Martin (Agnieszka Massé), ses petits-enfants Raphaël, Élodie, Alicja et Natalia, ses frères et soeurs Gilles (Claire Brousseau), feu Jacques (Nicole Hébert), Fernand, Claude (Lucie Fontaine), Jacqueline, Pierre (Estelle Taylor), Denise, Lucie, Louise, sa belle-soeur Danielle Letendre et son beau-frère Jean-Yves Letendre ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle vendredi 5 avril 2019 à compter de 14 h. Les funérailles auront lieu le samedi 6 avril 2019 à 11 h, en la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, 215, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 6P6.Heures des visites : vendredi au complexe funéraire de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, samedi directement à la cathédrale dès 10 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ou à la Fondation IRCM - Institut de recherche clinique de Montréal.