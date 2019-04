MORIN, Marie-Claire



Entourée de sa famille, le 26 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Marie-Claire Morin, épouse de feu monsieur Roger Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nicole), Normand (Francine) et Raymond (Jacinthe), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 6 avril 2019 à 11h en l'église Notre-Dame-de-Lorette (33 avenue Lussier, Pincourt, J7W 5B1), suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima à L'île Perrot. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com