BÉLISLE, Jean-Paul



Paisiblement, le 27 mars 2019 à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Paul Bélisle, époux de feu Marie-Paule Précourt.Il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (feu Robert Daly), Louise (Jean-Marie L'Heureux) et André, ses petits-enfants: Guillaume, Émilie, Sophie et Benoît, ses arrière-petits-enfants: Lucas et Chloé, et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 1er avril de 10h à 14h au:FABREVILLE LAVAL(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 14h au salon même et de là au cimetière de Fabreville (angle 15e avenue et boul. Sainte-Rose)Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.