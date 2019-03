GADOUA, Georgette

(née Vaillant)



Alors que les premiers rayons d'un doux soleil printanier se pointaient, notre maman Georgette nous a quittés entourée d'amour et de sérénité le 19 mars.Elle laisse dans le deuil son mari adoré Ludger Gadoua, ses enfants Céline (André), Michel (Lise) et Jocelyne, ses petits-enfants Maxime-André (Danielle), Edith et Sandrine (Steve), ses arrière-petits-enfants Victoria et Emy, ainsi que plusieurs parents et amis.On se souviendra de Georgette comme étant une femme distinguée, d'une grande force de caractère et accueillante.La famille vous accueillera au:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 5 avril 2019 de 19h à 22h et le samedi 6 avril de 9h30 à 11h. Une cérémonie suivra à 11h à la chapelle du salon.