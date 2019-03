JODOIN, André



À Ste-Martine, le 28 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Jodoin, époux de Mme Georgette Désy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Denise (Luigie Vadacchino) ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, une simple cérémonie d'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Ste-Martine.Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Mira.Direction funéraire:BEAUHARNOIS450-225-2200www.complexegendron.com