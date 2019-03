LEBEAU (née Harbec), Laurette



À Montréal, le 9 mars 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Laurette Harbec, épouse de feu M. Charles Lebeau et mère de feu Micheline.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Colette Henry) et Raymond (Nicole Moisan), ses petits-enfants Geneviève, Philippe, Isabelle et Éric, ses arrière-petits-enfants, son frère Jean ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 6 avril de 13h à 16h30. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du salon funéraire.La famille tient à remercier tout le personnel du 5e et 6e étage du CHSLD Champlain de Gouin de Montréal-Nord pour leur dévouement et leur gentillesse.