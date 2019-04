HUOT GUÉNETTE,Gisèle



De Ste-Thérèse, le 20 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gisèle Guénette, épouse du Dr Yves Huot.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michelle, Normand et Sophie, sa petite-fille Béatrice, ses belles-soeurs Fernande, Irène et Pierrette, son beau-frère Jean, ainsi que toute la famille Huot et Guénette.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 6 avril dès 10h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 13h, suivi de l'inhumation au cimetière Ste-Thérèse d'Avila.Des dons à la Société Alzheimer ou à la Fondation Drapeau-Deschambault seraient appréciés.Un grand merci à l'équipe formidable du CHSLD Drapeau-Deschambault qui l'a accompagnée avec amour, tendresse et dignité jusqu'à son dernier souffle.