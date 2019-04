URBAIN, Jacques



À Montréal, le 23 mars, à l'âge de 65 ans, Jacques Urbain est décédé après avoir combattu avec courage et détermination sa maladie. Il était l'époux de Carole Rivest.Précédé de son frère André (Cécile), il laisse dans le deuil, ses soeurs Ghislaine (Robert), Francine (Roger), son frère Marcel (Hélène), ses neveux et ses nièces, cousins et cousines, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 avril au complexede 13h à 16h, suivi d'une cérémonie religieuse au salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des greffés pulmonaires du Québec seraient appréciés.