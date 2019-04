FOREST, Claire



À Saint-Jérôme, le 24 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Claire Forest. Elle est désormais auprès de son époux René Ostigny et de son fils Yves.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Lise), Céline (Guy), Louise et André (Iêda), ses petits-enfants, son arrière-petite-fille, son frère Guy et sa soeur Marielle, son beau-frère, sa belle-soeur, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril dès 9h, au salon de la:Les funérailles auront lieu le samedi 6 avril, à 11h en la Cathédrale de Saint-Jérôme, 355 Place du Curé-Labelle, J7Z 5A9.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.