PELCHAT, Andrea

(née Dumont)



Paisiblement à Ormstown, le 28 mars 2019, à l'âge de 84 ans est décédée Andrea Dumont, épouse de feu Louis-Philippe Pelchat, prédécédée par deux soeurs et deux frères.Elle laisse dans le deuil son ami Gilles Morin, ses enfants feu Lise, Diane (Jean), Denis (Marie-Claude), Yves (Manon) et Lucie (Michel), neuf petits-enfants, treize arrière-petits-enfants ainsi que deux frères et deux soeurs, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances, en présence des cendres, le samedi 6 avril 2019 en l'église St. Malachie, Ormstown, dès 13h, suivi des funérailles à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec, 1194 ch. de Chambly, bur. 200, Longueuil, QC J4J 3W6.RÉSIDENCE FUNÉRAIREMcGERRIGLE INC.ORMSTOWNwww.mcgerrigle.com Tél: 450.829.2214