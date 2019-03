MARCHILDON, André



Le 27 février est décédé André Marchildon, fils de feu J. Marchildon et de feu B. Cofsky.Il laisse dans le deuil son épouse Dorothée, ses enfants Sophie (Éric) et Paul (Rainbow), ses petits-fils Samuel et Raphaël, sa soeur Louise et plusieurs amis.Son hommage aura lieu le samedi 6 avril à 15h à:60, boul. J.-S.-ArchambaultÎle Saint-Jean, Terrebonne, Qc J6W 4R6