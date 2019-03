LAPOINTE (née Levert)

Suzanne



À Verdun, le 28 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée Madame Suzanne Lapointe, épouse de Monsieur Robert Lapointe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Michel) et Marc-André, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 avril 2019 de 13h à 17h au complexe funéraire:La famille tient à remercier l'équipe de soutien à domicile du CLSC de Verdun.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Champlain et Manoir de Verdun serait apprécié en sa mémoire.