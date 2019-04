DROUIN (née Verreault)

Pierrette



Au CHSLD de la Côte Boisée, Terrebonne, le 24 mars, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Pierrette Verreault, épouse de feu Gérard Drouin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Reina) et Marc-André (Chantal), ses petits-enfants Benoit, Christine et Valérie, son frère Marc (Murielle Vanier), sa belle-soeur Agathe Drouin, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 6 avril dès 14h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h au salon même.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de la Côte Boisée pour les bons soins prodigués.