DESLISLE, Jean-Pierre



À Côte-St-Luc, le 16 mars 2019, est décédé à l'âge de 73 ans M. Jean-Pierre Deslisle, fils de feu Charles-Adélard Deslisle et feu Bella Langlois.Il laisse dans le deuil son fils Renaud (Marie-Pier), sa petite-fille Maïka, ses frères René et Guy, ses soeurs Lorraine, Nicole et Diane, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 7 avril 2019 de 9h à 11h à laLe service religieux s'y déroulera en ce même jour, à compter de 11h.La famille tient à remercier tout le personnel du centre du Mont-Sinaï pour leur dévouement et leur humanité.