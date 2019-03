ROBITAILLE, Fernande

(née Blache)



À Montréal, le dimanche 24 mars 2019, est décédée Mme Fernande Robitaille (née Blache), épouse bien-aimée de feu Georges Robitaille.Elle laisse dans le deuil sa chère famille: ses filles Nicole (Douglas), Louise (Daniel), Ginette (Claude), Céline et Sophie (André); ses petits-enfants Vicky, Jonathan, Éric, Martine, Julien, Philippe, Sandrine et Camille; ses arrière-petits-enfants Mathew, Kaitlyn, Luc, Logan et Charlotte; son beau-frère André (Carole) ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril 2019 de 14h à 16h au Complexe funéraire UrgelBourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent.Les funérailles auront lieu ce même jour à 16h à la chapelle du complexe.