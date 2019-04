CLOUTIER, Maurice



À Montréal, le 3 mars dernier, est décédé à l'âge de 77 ans, Maurice Cloutier, fils de feu Aurore Cartier et de feu Charles-Eugène Cloutier.Sa conjointe Marie-Andrée Martel et son frère Édouard Cloutier invitent parents et ami(e)s à venir les rencontrer auMAGNUS POIRIER INC.6825, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1N 1C7le jeudi 4 avril 2019 de 14h à 19h. À 19h, il y aura prise de parole.Nous remercions le personnel de l'Hôpital Notre-Dame et du CLSC des Faubourgs.